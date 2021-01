OPA Techedge | adesioni oltre il 2 | 68%

(Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria (OPA) promossa da Temistocle sulle azionirisulta che oggi 14 gennaio 2021, sono state presentate 229.581 richieste di adesioni. Pertanto dall’inizio dell’offerta sono state presentate complessivamente 309.868 adesioni, pari al 2,68% dell’offerta. L’offerta iniziata il 28 dicembre 2020 terminerà il prossimo 22 gennaio 2021. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieacquistate sul mercato nei giorni 21 e 22 gennaio 2021 non potranno essere apportate in adesione all’offerta. (Foto: © Edoardo Nicolino 123RF)

