Onda anomala rompe il finestrino dell’aliscafo | terrore a bordo VIDEO

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Sono stati momenti di panico ache dalle Eolie nella serata di ieri stava raggiungendo Milazzo. Un'ha investito il "Calypso" della Liberty Lines in piena velocità…

