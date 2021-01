‘Oggi è un altro giorno’, Serena Bortone conduce da casa: è positiva al Covid (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nuova disposizione per lo studio del programma di Rai 1 ‘Oggi è un altro giorno’. La giornalista Serena Bortone è positiva al Covid e condurrà il programma da casa. Dopo le indiscrezioni di Dagospia sullo stato di salute della donna, è arrivata la conferma della stessa Bortone. “Cari tutti – ha scritto la giornalista su Twitter – anch’io come tanti di voi sono positiva al Covid. Sono a casa senza nessun sintomo, e da qui condurrò #oggièunaltrogiorno . Grazie per tutti i messaggi che mi state mandando, ci vediamo alle 14 su RaiUno”. La giornalista sta bene, non ha sintomi e conduce con disinvoltura la trasmissione, passando da un ospite ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nuova disposizione per lo studio del programma di Rai 1è un. La giornalistaale condurrà il programma da. Dopo le indiscrezioni di Dagospia sullo stato di salute della donna, è arrivata la conferma della stessa. “Cari tutti – ha scritto la giornalista su Twitter – anch’io come tanti di voi sonoal. Sono asenza nessun sintomo, e da qui condurrò #oggièungiorno . Grazie per tutti i messaggi che mi state mandando, ci vediamo alle 14 su RaiUno”. La giornalista sta bene, non ha sintomi econ disinvoltura la trasmissione, passando da un ospite ...

riotta : Ieri Conte durissimo, O cosi o nisba. Oggi Conte dialogante, O cosi o in qualche altro modo. Domani? - amnestyitalia : Oggi è il compleanno di #AhmadrezaDjalali, l'ennesimo lontano dalla famiglia. Un compleanno più triste del solito:… - lauraboldrini : Approvata anche al Senato la ratifica della Convenzione ILO contro violenza e molestie sui luoghi di lavoro. Da og… - nmonesi : @MaurizioDG_tale @PoliticaPerJedi @katnip74 Ma Conte o non Conte, il problema del MES è che non ci sono i numeri. A… - elisabettap38 : RT @Virus1979C: lo sciamano di Rignano ci costa miliardi. spread l'altro ieri era a 108 oggi risale verso 120. -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Oggi altro La Polizia Municipale di Ravenna è la prima in Italia a impiegare Axon Body 3 insieme ad Axon Respond for Devices Fortune Italia