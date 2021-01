Oggi è un altro giorno, salta tutto? Serena Bortone positiva al Covid-19 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Paura a Oggi è un altro giorno, Serena Bortone è positiva al Covid-19, cosa accadrà al noto talk di Rai 1? Serena Bortone, Fonte foto: YouTube (@Rai)Notizia dell’ultima ora, Serena Bortone è positiva al Covid-19, la conduttrice ha annunciato di aver preso il noto virus sul suo profilo Twitter. Nella puntata di Oggi è un altro giorno erano previsti in studio Stefania Sandrelli ed Enrico Ruggeri, il pubblico si chiede quindi se il talk andrà in onda o meno. La preoccupazione più grande è tutta per lo stato di salute della Bortone, ecco cosa ha scritto la nota conduttrice sul suo ... Leggi su chenews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Paura aè unal-19, cosa accadrà al noto talk di Rai 1?, Fonte foto: YouTube (@Rai)Notizia dell’ultima ora,al-19, la conduttrice ha annunciato di aver preso il noto virus sul suo profilo Twitter. Nella puntata diè unerano previsti in studio Stefania Sandrelli ed Enrico Ruggeri, il pubblico si chiede quindi se il talk andrà in onda o meno. La preoccupazione più grande è tutta per lo stato di salute della, ecco cosa ha scritto la nota conduttrice sul suo ...

