Obiettivo Mondo: Rai Premium, Rai4 e Rai Movie in campo per la sostenibilità del Pianeta – Il palinsesto (Di giovedì 14 gennaio 2021) Obiettivo Mondo Rai Premium, Rai4 e Rai Movie, i canali di Rai Gold uniti per l’«Obiettivo Mondo». A partire da oggi, in prima e seconda serata, i suddetti canali del servizio pubblico saranno coinvolti in un progetto che si articolerà nell’arco di circa sei mesi e sarà dedicato al tema attualissimo dello sviluppo sostenibile. Con un palinsesto ‘diffuso’ composto da film, fiction e prodotti documentaristici, verranno approfonditi i 17 punti per lo sviluppo della sostenibilità elencati nell’Agenda 2030. La programmazione a staffetta – che sarà segnalata al pubblico con l’apposito banner grafico “Obiettivo Mondo” – partirà da Rai Premium: sul canale verranno trattate tematiche come la ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 14 gennaio 2021)Raie Rai, i canali di Rai Gold uniti per l’«». A partire da oggi, in prima e seconda serata, i suddetti canali del servizio pubblico saranno coinvolti in un progetto che si articolerà nell’arco di circa sei mesi e sarà dedicato al tema attualissimo dello sviluppo sostenibile. Con un‘diffuso’ composto da film, fiction e prodotti documentaristici, verranno approfonditi i 17 punti per lo sviluppo dellaelencati nell’Agenda 2030. La programmazione a staffetta – che sarà segnalata al pubblico con l’apposito banner grafico “” – partirà da Rai: sul canale verranno trattate tematiche come la ...

amnestyitalia : Oggi si apre la call per partecipare a “Free Patrick Zaki, prisoner of conscience”, edizione speciale del concorso… - RaiPremium : Una staffetta di film, fiction e documentari per parlare dei 17 obiettivi per lo sviluppo della sostenibilità elenc… - raimovie : Obiettivo mondo: film, fiction e documentari per la sostenibilità. Al via la 'staffetta' di programmazione il 14 ge… - RadiocorriereTv : RT @RaiPremium: 'OBIETTIVO MONDO' Rai Gold sostiene il sostenibile Alle 23.00 “IL GIRO DEL MONDO IN 72 GIORNI”, il documentario sulla giorn… - MarinoBruschini : RT @Raiofficialnews: Una staffetta di film, fiction e documentari per parlare dei 17 obiettivi per lo sviluppo della sostenibilità elencati… -

Ultime Notizie dalla rete : Obiettivo Mondo Obiettivo Mondo per Rai Premium, Rai4 e Rai Movie RAI - Radiotelevisione Italiana Obiettivo Mondo: Rai Premium, Rai4 e Rai Movie in campo per la sostenibilità del Pianeta – Il palinsesto

Rai Premium, Rai4 e Rai Movie, i canali di Rai Gold uniti per l’«Obiettivo Mondo». A partire da oggi, in prima e seconda serata, i suddetti canali del servizio pubblico saranno coinvolti in un progett ...

I 20 anni di Wikipedia, il fondatore Jimmy Wales: «Sognavo un mondo immaginario di sapere libero»

Nata il 15 gennaio del 2001, oggi Wikipedia è riconosciuta come un portale per l’informazione di qualità, grazie al lavoro di 280mila volontari. La Ceo di Wikimedia: «Siamo la spina dorsale della cono ...

Rai Premium, Rai4 e Rai Movie, i canali di Rai Gold uniti per l’«Obiettivo Mondo». A partire da oggi, in prima e seconda serata, i suddetti canali del servizio pubblico saranno coinvolti in un progett ...Nata il 15 gennaio del 2001, oggi Wikipedia è riconosciuta come un portale per l’informazione di qualità, grazie al lavoro di 280mila volontari. La Ceo di Wikimedia: «Siamo la spina dorsale della cono ...