Nuovo scandalo per la regina Elisabetta | arrestato il cugino Simon Bowes-Lyon

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Il 2020, per Elisabetta II, è stato un annus horribilis, turbato da troppi eventi sgradevoli tra cui spicca, oltre all’addio di Harry e Meghan alla royal family, la caduta del figlio Andrea di York, sempre più invischiato nello scandalo Epstein. Il 2021, per la novantaquattrenne sovrana, non è iniziato meglio. Un nuovo scandalo sessuale si è abbattuto sulla corona britannica.

Culturamente1 : Nuovo anno, nuove sfide: giocate con noi e indovinate l'#incipit del libro! Indizio: è un libro che ha fatto scanda… - IOdonna : Nuovo scandalo per la regina Elisabetta: il cugino Simon Bowes-Lyon è nei guai - JamesColeZonaG : @PAOLANURNBERG @eguanella Paola, è uno scandalo, sono parlamentari nominati da lui quando era nel Pd (partito che h… - _DAGOSPIA_ : CON UNA FAMIGLIA COSÌ, CHI HA BISOGNO DI NEMICI? NUOVO SCANDALO A BUCKINGHAM PALACE: IL CUGINO...… - 80Ciaccarini : RT @agensir: #Estonia: scandalo #corruzione, crisi di governo. A Kaja Kallas (Partito riformista) incarico di formare un nuovo esecutivo ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo scandalo

Vanity Fair Italia

Nel 2019, però, la Corte Suprema ha respinto la sentenza originaria, e ordinato un nuovo processo, che si è concluso col ... ha rinunciato a presenziare alle udienze a suo carico all'inizio dello ...NEW YORK. Un milione di dollari a puntata per le star del nuovo “Sex and the City”. All’indomani dell’annuncio sull’attesissimo sequel, “Variety” rivela in esclusiva il cachet che Sarah Jessica Parker ...