Nuovo Dpcm: tutte le novità. Zona rossa per Lombardia, Emilia e Sicilia? (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il ...

rtl1025 : ?? Nel nuovo #dpcm, è intenzione del governo confermare il divieto di spostamento anche in zona gialla e vietare l'a… - TgLa7 : #Speranza Nel nuovo #Dpcm, il governo vuole confermare il divieto di spostamento fra Regioni anche in zona gialla e… - FedericoDinca : Come ha ricordato oggi il ministro @robersperanza, l’Italia ha firmato accordi per 250mln di fiale di vaccino e la… - IppolitoMimi : Nuovo Dpcm: anche in zona rossa potete andare tutti a casa. - IppolitoMimi : @ippolito_italia Nuovo #DPCM: anche in zona rossa potete andare tutti a casa. -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm gennaio: oggi l'incontro. Spostamenti: approvate le misure anti Covid il Resto del Carlino Biancoverdi pronti per il contatto Dal 1° febbraio tornano le mischie

È stato pubblicato dalla Federazione Italiana Rugby il nuovo protocollo per la disputa degli allenamenti e dell’attività federale, aggiornato rispetto alla versione dello scorso 27 ottobre. Un aggiorn ...

Nuovo Dpcm, le misure in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo

Dpcm 13 gennaio – No agli spostamenti tra Regioni, visite agli amici solo in due e niente seconde case. Sono alcune delle restrizioni che sono previste dal nuovo Dpcm, approvato ieri dal Consiglio dei ...

È stato pubblicato dalla Federazione Italiana Rugby il nuovo protocollo per la disputa degli allenamenti e dell’attività federale, aggiornato rispetto alla versione dello scorso 27 ottobre. Un aggiorn ...Dpcm 13 gennaio – No agli spostamenti tra Regioni, visite agli amici solo in due e niente seconde case. Sono alcune delle restrizioni che sono previste dal nuovo Dpcm, approvato ieri dal Consiglio dei ...