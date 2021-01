Nuovo Dpcm, Toti anticipa: “Praticamente tutta Italia in zona arancione” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha anticipato quanto emerso dalla conferenza regioni-governo. “Da domenica tutta Italia in zona arancione”, rivela Il governatore della Liguria, nonché vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti ha dato alcune anticipazioni ai microfoni di Tg2 su Rai 2 a seguito dell’incontro con il governo. “In videoconferenza con i governatori, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il governatore della Liguria, Giovanni, hato quanto emerso dalla conferenza regioni-governo. “Da domenicain”, rivela Il governatore della Liguria, nonché vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Giovanniha dato alcunezioni ai microfoni di Tg2 su Rai 2 a seguito dell’incontro con il governo. “In videoconferenza con i governatori, L'articolo proviene da Inews.it.

