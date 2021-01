Nuovo Dpcm, stop asporto bar e ristoranti: ipotesi solo bevande (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nel Nuovo Dpcm, potrebbe esserci una novità per quanto riguarda lo stop all’asporto dopo le 18 per bar e ristoranti È uno dei temi che più sta facendo discutere quello relativo al probabile stop all’asporto dopo le ore 18 per bar e ristoranti contenuto nel Nuovo Dpcm, in vigore dal prossimo 17 gennaio. Moltissimi titolari L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nel, potrebbe esserci una novità per quanto riguarda loall’dopo le 18 per bar eÈ uno dei temi che più sta facendo discutere quello relativo al probabileall’dopo le ore 18 per bar econtenuto nel, in vigore dal prossimo 17 gennaio. Moltissimi titolari L'articolo proviene da Inews.it.

TgLa7 : #Speranza Nel nuovo #Dpcm, il governo vuole confermare il divieto di spostamento fra Regioni anche in zona gialla e… - FedericoDinca : Come ha ricordato oggi il ministro @robersperanza, l’Italia ha firmato accordi per 250mln di fiale di vaccino e la… - rtl1025 : ?? Nel nuovo #dpcm, è intenzione del governo confermare il divieto di spostamento anche in zona gialla e vietare l'a… - StarkFrenchie : RT @Signorasinasce: Con il nuovo #Dpcm in vigore dal 16 il #coprifuoco confermato fino al 5 marzo, data probabile di scadenza del dpcm stes… - iheartpaolo : Il nuovo #Dpcm avrà durata dal 16 gennaio fino al 5 Marzo. -