Nuovo Dpcm 'spacca-weekend' e spostamenti vietati: si cambia colore tra sabato e domenica? (Di giovedì 14 gennaio 2021) La bozza filtrata chiarisce che dal 16 gennaio entreranno in vigore la stretta e il Nuovo decreto. Ma è da domenica 17 gennaio che mezza Italia cambia colore. Oggi l'incontro con le Regioni potrebbe ... Leggi su today (Di giovedì 14 gennaio 2021) La bozza filtrata chiarisce che dal 16 gennaio entreranno in vigore la stretta e ildecreto. Ma è da17 gennaio che mezza Italia. Oggi l'incontro con le Regioni potrebbe ...

NicolaPorro : Vi chiedete perché il governo si accanisca contro #partiteIva e piccole imprese? Semplice: i giallorossi hanno trov… - rtl1025 : ?? Nel nuovo #dpcm, è intenzione del governo confermare il divieto di spostamento anche in zona gialla e vietare l'a… - TgLa7 : #Speranza Nel nuovo #Dpcm, il governo vuole confermare il divieto di spostamento fra Regioni anche in zona gialla e… - MariaLu91149151 : RT @AzzurraBarbuto: Il governo perde pezzi, entra ufficialmente in una fase di crisi e Conte cosa fa? Quello che ha sempre fatto: vara un n… - Antonio72952144 : RT @AzzurraBarbuto: Il governo perde pezzi, entra ufficialmente in una fase di crisi e Conte cosa fa? Quello che ha sempre fatto: vara un n… -