Nuovo Dpcm: ipotesi Lombardia, Sicilia ed Emilia Romagna zona rossa, 9 Regioni arancioni (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dal 17 gennaio mezza Italia potrebbe vedere inasprite le restrizioni. Verso l'abbandono del giallo per passare ad area a rischio medio-alto sono Lazio, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Puglia, Umbria, Marche, Piemonte, provincia autonoma di Bolzano e provincia autonoma di Trento. Resterebbero ancora chiusi gli impianti da sci, spiragli invece per i musei aperti nei territori a basso livello di contagio da Covid-19 Leggi su tg24.sky (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dal 17 gennaio mezza Italia potrebbe vedere inasprite le restrizioni. Verso l'abbandono del giallo per passare ad area a rischio medio-alto sono Lazio, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Puglia, Umbria, Marche, Piemonte, provincia autonoma di Bolzano e provincia autonoma di Trento. Resterebbero ancora chiusi gli impianti da sci, spiragli invece per i musei aperti nei territori a basso livello di contagio da Covid-19

rtl1025 : ?? Nel nuovo #dpcm, è intenzione del governo confermare il divieto di spostamento anche in zona gialla e vietare l'a… - TgLa7 : #Speranza Nel nuovo #Dpcm, il governo vuole confermare il divieto di spostamento fra Regioni anche in zona gialla e… - FedericoDinca : Come ha ricordato oggi il ministro @robersperanza, l’Italia ha firmato accordi per 250mln di fiale di vaccino e la… - alex_antony17 : RT @DavelloStefano: Tutti i giornali parlano della #crisidigoverno ma non ci dicono che il nuovo #Dpcm avrà durata fino al 5 Marzo. Circa… - alessandrazani6 : RT @chiaralaporella: A me nel nuovo dpcm inseritemi nella zona stanca, per favore. -