Nuovo Dpcm, incontro tra governo e Regioni. Dai governatori no allo stop asporto per i bar dalle 18. L'ipotesi di limitarlo solo alle bevande (Di giovedì 14 gennaio 2021) Bene su ristori e vaccini, ma critiche per il divieto di asporto imposto ai bar dalle 18 in poi. Il lavoro "positivo", come lo definiscono gli stessi presidenti di Regioni, con il governo sulle norme per prevenire la terza ondata di infezioni di Sars-Cov-2, ha un solo punto critico: la stretta "anti-movida" che l'esecutivo vuole inserire nel Nuovo Dpcm destinato a entrare in vigore dal 16 gennaio. Era già accaduto nella prima riunione di due giorni fa, è successo di Nuovo oggi. Uno scoglio, quello della nuova limitazione per i locali, che potrebbe essere aggirato limitandolo solo alle bevande e agli alcolici. È questa L'ipotesi, secondo quanto si apprende, emersa nel ...

