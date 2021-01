Nuovo DPCM in vigore dal 16 gennaio: cosa cambia e novità per Palestre e asporto (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nuovo Decreto, stesse regole. Nella riunione con i Governatori il ministro della Salute Roberto Speranza illustra il Nuovo DPCM che è stato approvato ieri 14 gennaio e fa coppia con quello di mercoledì. Le cose restano quasi invariate, come leggiamo sul sito del Governo il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020.Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione Stato ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 14 gennaio 2021)Decreto, stesse regole. Nella riunione con i Governatori il ministro della Salute Roberto Speranza illustra ilche è stato approvato ieri 14e fa coppia con quello di mercoledì. Le cose restano quasi invariate, come leggiamo sul sito del Governo il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020.Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già indi ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione Stato ...

