Nuovo Dpcm al rush finale, entro domani le misure anti-Covid (Di giovedì 14 gennaio 2021) Stamattina ulteriore confronto fra governo e Regioni. Tra le ipotesi stop spostamenti tra Comuni e musei aperti in zone gialle. Speranza: 'Rafforzare le restrizioni per evitare una nuova ondata' Leggi su tg.la7 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Stamattina ulteriore confronto fra governo e Regioni. Tra le ipotesi stop spostamenti tra Comuni e musei aperti in zone gialle. Speranza: 'Rafforzare le restrizioni per evitare una nuova ondata'

