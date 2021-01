Nuovo Dpcm: 2 regioni in zona rossa domenica (Lombardia-Sicilia), 10 o 12 arancioni. Battaglia sui bar (Di giovedì 14 gennaio 2021) zona arancione, zona rossa o zona gialla? C'è attesa per il testo definitivo del Dpcm che da domenica riclassificherà le regioni italiane condizionando spostamenti e abitudini... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 14 gennaio 2021)arancione,gialla? C'è attesa per il testo definitivo delche dariclassificherà leitaliane condizionando spostamenti e abitudini...

rtl1025 : ?? Nel nuovo #dpcm, è intenzione del governo confermare il divieto di spostamento anche in zona gialla e vietare l'a… - TgLa7 : #Speranza Nel nuovo #Dpcm, il governo vuole confermare il divieto di spostamento fra Regioni anche in zona gialla e… - FedericoDinca : Come ha ricordato oggi il ministro @robersperanza, l’Italia ha firmato accordi per 250mln di fiale di vaccino e la… - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Bozza Dpcm 16 gennaio: sci vietato fino al 15 febbraio, palestre chiuse fino al 5 marzo, divieto di a… - RobRe62 : RT @lifegate: Il governo proroga lo stato di emergenza e conferma il divieto di spostamento tra regioni. Ma riapre i musei nelle zone giall… -