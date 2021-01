Nuovo Dpcm 16 gennaio: ecco le ultime anticipazioni (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Nuovo Dpcm verrà varato oggi, ma entrerà in vigore dal 16 gennaio. ecco tutte le regole e deroghe sulle visite a parenti e amici e sulle seconde case. Nuovo Dpcm 16 gennaio Nonostante le linee guida siano state già stabilite oggi, giovedì 14 gennaio, verrà presa la decisione finale sul Nuovo Dpcm che entrerà in vigore il 16 gennaio. Rimangono alcuni nodi da sciogliere, ma la divisione in fasce per colore è confermata. Sembra confermata anche la possibilità che la maggior parte d’Italia vada in zona arancione da lunedì. Le regioni rosse e arancioni Con il Nuovo Dpcm le regioni che rischiano la zona rossa, perché hanno un indice di contagio in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilverrà varato oggi, ma entrerà in vigore dal 16tutte le regole e deroghe sulle visite a parenti e amici e sulle seconde case.16Nonostante le linee guida siano state già stabilite oggi, giovedì 14, verrà presa la decisione finale sulche entrerà in vigore il 16. Rimangono alcuni nodi da sciogliere, ma la divisione in fasce per colore è confermata. Sembra confermata anche la possibilità che la maggior parte d’Italia vada in zona arancione da lunedì. Le regioni rosse e arancioni Con ille regioni che rischiano la zona rossa, perché hanno un indice di contagio in ...

