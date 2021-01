Nuovo decreto | spostamenti tra regioni bloccati fino a marzo Tutte le regole

Leggi su instanews

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilche entrerà in vigore il 16 gennaio bloccherà tutti glitraper un lungo periodo. C’è la zona bianca web sourceLa decisione era nell’aria, ma da dopodomani diventerà ufficiale. Il 16 gennaio infatti, con l’entrata in vigore delad hoc per contrastare la pandemia, saranno vietati tutti glitra. Il provvedimento, che è stato approvato ieri, sarà validoal 52021 e prevede che non si potranno oltrepassare i confini della propria regione, anche se sia quella di partenza che quella di arrivo si trovano in zona gialla. Come sempre sono esclusi dal provvedimento tutti coloro che viaggiano per esigenze comprovate di lavoro o salute. Sarà ...