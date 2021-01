Nuovo decreto legge: spostamenti tra regioni ancora vietati, introdotta la zona bianca (Di giovedì 14 gennaio 2021) E’ stato annunciato il Nuovo decreto-legge, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta di mercoledì 13 gennaio. Lo stato di emergenza è stato prolungato fino al 30 aprile. Anche gli spostamenti tra regioni rimarranno vietati per almeno un altro mese, con il termine corrente fissato al prossimo 15 febbraio. Dalle ore 5 alle 22, una volta al giorno, sarà consentito lo spostamento verso un’altra abitazione. La novità più grande, però, è l’introduzione della zona bianca per particolari zone del paese che risulteranno a bassissimo contagio. Nella zona bianca, come spiega il decreto, “si collocano le regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e un’incidenza ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) E’ stato annunciato il, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta di mercoledì 13 gennaio. Lo stato di emergenza è stato prolungato fino al 30 aprile. Anche glitrarimarrannoper almeno un altro mese, con il termine corrente fissato al prossimo 15 febbraio. Dalle ore 5 alle 22, una volta al giorno, sarà consentito lo spostamento verso un’altra abitazione. La novità più grande, però, è l’introduzione dellaper particolari zone del paese che risulteranno a bassissimo contagio. Nella, come spiega il, “si collocano lecon uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e un’incidenza ...

