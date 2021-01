Nuovo decreto, cambiano le regole per gli spostamenti: ecco le novità (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il Nuovo decreto legge sull’emergenza Covid è stato approvato dal Consiglio dei ministri e prevede nuove regole per gli spostamenti, le visite a parenti e amici e l’ingresso in zona arancione e rossa. Il Nuovo provvedimento, come ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza, si è reso necessario perché “quando tutti i parametri peggiorano contemporaneamente, servono misure”. Prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile. Il Nuovo decreto legge viene chiarito che sono vietati gli spostamenti tra le regioni e le province autonome “dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021”. Il provvedimento, quindi, avrà effetto per un mese. Sono comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione inferiore ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Illegge sull’emergenza Covid è stato approvato dal Consiglio dei ministri e prevede nuoveper gli, le visite a parenti e amici e l’ingresso in zona arancione e rossa. Ilprovvedimento, come ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza, si è reso necessario perché “quando tutti i parametri peggiorano contemporaneamente, servono misure”. Prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile. Illegge viene chiarito che sono vietati glitra le regioni e le province autonome “dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021”. Il provvedimento, quindi, avrà effetto per un mese. Sono comunque consentiti glidai Comuni con popolazione inferiore ...

LaCastelliM5s : Dobbiamo portare a termine il lavoro che stiamo facendo con questo Governo, con cui stiamo fronteggiando la peggior… - TgLa7 : ??Il Consiglio dei ministri ha approvato nuovo decreto legge con le misure per il contrasto al #Covid che proroga an… - sole24ore : ?? Niente spostamenti fra regioni fino al 15 febbraio e via libera all’area «bianca». Ecco le principali novità intr… - alfrig409 : RT @Curini: “Varato il nuovo decreto. Altri 2 mesi di restrizioni” così titolano. Via decreto. E la #libertà se ne va. E la democrazia libe… - Alien1it : Il nuovo decreto approvato dal governo: dal 16 gennaio al 5 marzo spostamenti tra regioni vietati. >>La STASI all'… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 90 | www.governo.it Governo Varato altro decreto nella notte: altri due mesi di restrizioni. Ecco quali sono

È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizza ...

I dischi rock in uscita nel 2021: dai Foo Fighters ai The Cure fino ai Red Hot Chili Peppers, tutti gli album più attesi

Il nuovo attesissimo decimo album dei Foo Fighters vedrà la luce il prossimo 5 febbraio. Il disco è stato anticipato dai primi due singoli Shame Shame e No Son Of Mine. L'uscita di questo album avrebb ...

È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizza ...Il nuovo attesissimo decimo album dei Foo Fighters vedrà la luce il prossimo 5 febbraio. Il disco è stato anticipato dai primi due singoli Shame Shame e No Son Of Mine. L'uscita di questo album avrebb ...