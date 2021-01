Nove lavoratori in nero su undici dipendenti, imprenditore denunciato a Grumo Nevano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli ha disposto controlli a tappeto nelle aziende per contrastare le violazioni delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di quelle relative allo sfruttamento del ”lavoro nero”. I Carabinieri della stazione di Grumo Nevano insieme a quelli del Nucleo Operativo del Comando Gruppo Carabinieri Tutela del Lavoro hanno denunciato un 57enne titolare di un opificio tessile in via simonelli. Il 57enne si è reso responsabile di numerose violazioni penali. I Carabinieri hanno trovato all’interno della ditta 12 lavoratori in tutto. Ben 9 lavoratori non erano stati assunti regolarmente ed 1 di questi era anche percettore del reddito di cittadinanza. Per il titolare – oltre alla denuncia – sanzioni amministrative per un importo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli ha disposto controlli a tappeto nelle aziende per contrastare le violazioni delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di quelle relative allo sfruttamento del ”lavoro”. I Carabinieri della stazione diinsieme a quelli del Nucleo Operativo del Comando Gruppo Carabinieri Tutela del Lavoro hannoun 57enne titolare di un opificio tessile in via simonelli. Il 57enne si è reso responsabile di numerose violazioni penali. I Carabinieri hanno trovato all’interno della ditta 12in tutto. Ben 9non erano stati assunti regolarmente ed 1 di questi era anche percettore del reddito di cittadinanza. Per il titolare – oltre alla denuncia – sanzioni amministrative per un importo ...

