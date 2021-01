"Non si arrende senza combattere". Trump, via di fuga senza precedenti: pernacchia all'impeachment (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Camera approva la procedura di impeachment di Donald Trump accusandolo di incitamento all'insurrezione, e lui nel frattempo cerca una nuova via di fuga. Il tycoon infatti sta pensando di concedersi la grazia e di graziare anche i suoi figli. Ma i dubbi sulla legittimità del gesto sono molti. E i suoi stessi figli non si mostrano entusiasti all'idea: il maggiore, Donald Jr, non vuole la grazia; mentre Ivanka - a differenza del padre - probabilmente parteciperà all'insediamento di Joe Biden il 20 gennaio, per salvaguardarsi un futuro in politica. Come ricorda il Fatto Quotidiano, prima di Trump, anche il presidente Richard Nixon aveva pensato di graziarsi da solo, in seguito allo scandalo Watergate del 1974, ma vi rinunciò dopo aver ricevuto il parere contrario del Dipartimento della Giustizia. Riuscì a farsela dare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Camera approva la procedura didi Donaldaccusandolo di incitamento all'insurrezione, e lui nel frattempo cerca una nuova via di. Il tycoon infatti sta pensando di concedersi la grazia e di graziare anche i suoi figli. Ma i dubbi sulla legittimità del gesto sono molti. E i suoi stessi figli non si mostrano entusiasti all'idea: il maggiore, Donald Jr, non vuole la grazia; mentre Ivanka - a differenza del padre - probabilmente parteciperà all'insediamento di Joe Biden il 20 gennaio, per salvaguardarsi un futuro in politica. Come ricorda il Fatto Quotidiano, prima di, anche il presidente Richard Nixon aveva pensato di graziarsi da solo, in seguito allo scandalo Watergate del 1974, ma vi rinunciò dopo aver ricevuto il parere contrario del Dipartimento della Giustizia. Riuscì a farsela dare ...

