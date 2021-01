Non potevano fare a meno l’uno dell’altra: muoiono cosi come avevano vissuto (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una vita in simbiosi, e la morte che li ha raggiunti a pochi minuti l’uno dall’altro. Uniti per sempre, in ogni modo. Ambulanza (fonte foto: getty images)Una vita trascorsa insieme, fino all’ultimo istante, fino all’ultimo respiro. Trentino, Degasperi ad Arco, Giuseppe Caproni, 86 anni, e Silvia Antonia Brati, 100 anni il prossimo giugno, hanno smesso di vivere praticamente insieme, forse, pochi minuti hanno separato i rispettivi addii alla vita. Una coppia serena, nonostante gli acciacchi dell’età, e la solitudine. Ad avere dei dubbi circa le loro condizioni di salute, è un vicino di casa, agente della locale polizia. Il sospetto, nasce dalla porta d’ingresso semichiusa, e la luce lasciata accesa tutta la notte. Al suo ingresso in casa, la scena che si mostra gli occhi dell’agente, da subito la sensazione che per i due anziani, ormai, non ci sia più ... Leggi su chenews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una vita in simbiosi, e la morte che li ha raggiunti a pochi minutidall’altro. Uniti per sempre, in ogni modo. Ambulanza (fonte foto: getty images)Una vita trascorsa insieme, fino all’ultimo istante, fino all’ultimo respiro. Trentino, Degasperi ad Arco, Giuseppe Caproni, 86 anni, e Silvia Antonia Brati, 100 anni il prossimo giugno, hanno smesso di vivere praticamente insieme, forse, pochi minuti hanno separato i rispettivi addii alla vita. Una coppia serena, nonostante gli acciacchi dell’età, e la solitudine. Ad avere dei dubbi circa le loro condizioni di salute, è un vicino di casa, agente della locale polizia. Il sospetto, nasce dalla porta d’ingresso semichiusa, e la luce lasciata accesa tutta la notte. Al suo ingresso in casa, la scena che si mostra gli occhi dell’agente, da subito la sensazione che per i due anziani, ormai, non ci sia più ...

