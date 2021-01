Non è vero che il servizio sanitario irlandese ha ammesso che il nuovo coronavirus non esiste (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il 12 gennaio 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una donna di nome Gemma O’Doherty che da Dublino afferma (al minuto 1:34) che il servizio sanitario irlandese avrebbe risposto a una sua richiesta effettuata tramite il Freedom of Information Act (foia) dichiarando che «il virus Covid-19 non esiste». Nel video O’Doherty spiega (al minuto 03:30) di aver chiesto al servizio sanitario irlandese le prove che certifichino l’isolamento del virus Sars-CoV-2. L’autorità sanitaria del Paese, stando a quanto riportato dalla donna, avrebbe risposto di non possedere nessun documento in relazione alla richiesta fatta. Nella parte conclusiva del video (al minuto 09:56), O’Doherty sostiene che il vaccino contro il nuovo coronavirus ... Leggi su facta.news (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il 12 gennaio 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una donna di nome Gemma O’Doherty che da Dublino afferma (al minuto 1:34) che ilavrebbe risposto a una sua richiesta effettuata tramite il Freedom of Information Act (foia) dichiarando che «il virus Covid-19 non». Nel video O’Doherty spiega (al minuto 03:30) di aver chiesto alle prove che certifichino l’isolamento del virus Sars-CoV-2. L’autorità sanitaria del Paese, stando a quanto riportato dalla donna, avrebbe risposto di non possedere nessun documento in relazione alla richiesta fatta. Nella parte conclusiva del video (al minuto 09:56), O’Doherty sostiene che il vaccino contro il...

