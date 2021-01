“Non è vero che hai avuto un tumore”: bomba contro l’opinionista del GF (Di giovedì 14 gennaio 2021) La showgirl Benedicta Boccoli attacca Antonella Elia su una questione quanto mai delicata, ma non è la sola a scagliarsi contro l’opinionista del Gf Vip Antonella Elia è uno di quei personaggi televisivi rispetto ai quali non si può restare indifferenti: o la si ama o la si odia. Il popolo del web è infatti diviso esattamente a metà fra fervidi sostenitori e quanto mai convinti detrattori. La Elia, infatti, non è di certo una che le manda a dire, e la sua verve e l’atteggiamento provocatorio scatena sempre reazioni di ammirazione o di odio. L’ultima querelle televisiva dell’opinionista è stata quella con Samantha De Grenet, durante la quale la Elia ha attaccato la showgirl sull’aspetto fisico, deridendola per il fatto di essersi ingrassata: un atteggiamento che le è costato caro e che ha fatto arrabbiare, e non poco, moltissime donne ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 14 gennaio 2021) La showgirl Benedicta Boccoli attacca Antonella Elia su una questione quanto mai delicata, ma non è la sola a scagliarsidel Gf Vip Antonella Elia è uno di quei personaggi televisivi rispetto ai quali non si può restare indifferenti: o la si ama o la si odia. Il popolo del web è infatti diviso esattamente a metà fra fervidi sostenitori e quanto mai convinti detrattori. La Elia, infatti, non è di certo una che le manda a dire, e la sua verve e l’atteggiamento provocatorio scatena sempre reazioni di ammirazione o di odio. L’ultima querelle televisiva delè stata quella con Samantha De Grenet, durante la quale la Elia ha attaccato la showgirl sull’aspetto fisico, deridendola per il fatto di essersi ingrassata: un atteggiamento che le è costato caro e che ha fatto arrabbiare, e non poco, moltissime donne ...

Ultime Notizie dalla rete : Non vero Riforme e svolte sul lavoro o non sarà un vero Recovery Il Foglio Responsabili veri, non mercenari per un nuovo, possibile governo

Un nuovo governo è diventato cupo sinonimo di un mercato di parlamentari. Che tutto richiama, tranne l’aria fresca della assenza di vincolo di mandato dei parlamentari, in nome di una reale sovranità ...

Usa, Trump condanna assedio Campidoglio: “Nessun mio vero sostenitore appoggerebbe la violenza politica”

(LaPresse) Il presidente Donald Trump ha condannato le violenze e Capitol Hill in un video, invocando invece la pace e affermando che coloro che hanno ...

