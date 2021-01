Non ci sono dati per affermare che il vaccino Moderna protegga per due anni (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una delle incognite sui vaccini contro la Covid-19, come abbiamo discusso di recente, è la durata della protezione. A questo proposito è circolata molto, anche sui media italiani (ad esempio qui, qui, qui) una dichiarazione del 7 gennaio 2021 dell’amministratore delegato della casa farmaceutica Moderna, Stephane Bancel, secondo cui il vaccino «potrebbe proteggere per un paio di anni». La dichiarazione è stata riportata in origine dall’agenzia stampa Reuters e pronunciata a un evento sulla «battaglia contro la pandemia» organizzato il 5 gennaio dal gruppo di servizi finanziari Oddo Bhf. A giustificazione di tale affermazione, Bancel ha sostenuto che «il decadimento degli anticorpi generati dal vaccino negli esseri umani avviene molto lentamente». A questo proposito è importante precisare che al momento non ci ... Leggi su facta.news (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una delle incognite sui vaccini contro la Covid-19, come abbiamo discusso di recente, è la durata della protezione. A questo proposito è circolata molto, anche sui media italiani (ad esempio qui, qui, qui) una dichiarazione del 7 gennaio 2021 dell’amministratore delegato della casa farmaceutica, Stephane Bancel, secondo cui il«potrebbe proteggere per un paio di». La dichiarazione è stata riportata in origine dall’agenzia stampa Reuters e pronunciata a un evento sulla «battaglia contro la pandemia» organizzato il 5 gennaio dal gruppo di servizi finanziari Oddo Bhf. A giustificazione di tale affermazione, Bancel ha sostenuto che «il decadimento degli anticorpi generati dalnegli esseri umani avviene molto lentamente». A questo proposito è importante precisare che al momento non ci ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - CarloCalenda : Se apri una crisi spiegando per mezz’ora che il Presidente del Consiglio è completamente inadeguato e poi dici “non… - EnricoLetta : Da qualche ora fuori dall’Italia si è capito che è #crisigoverno. A chi mi chiede, abbozzo spiegazioni. Mi ascoltan… - paris_2005 : RT @amici_da: THEO e ARIEL sono due gatti tigrati con un carattere fantastico..entrambi cercano casa..possono arrivare in tutto il centro n… - Debgreg__ : RT @Skikka27: Perché quando Ely gli ha chiesto 'sei felice? ' lui non ha risposto??? Sapeva benissimo a cosa si riferisse lei; se era davve… -

Ultime Notizie dalla rete : Non sono Inps:congedo a genitori zona rossa solo se non sono in smart Agenzia ANSA Cercare di comunicare (anche) al tempo di Covid-19

A lei che differenza fa saperlo? La risposta data da un medico di terapia intensiva nel reparto in cui era ricoverato da tempo il padre di ...

No ma, quindi, cos'è questa storia shock che vede Armie Hammer accusato di cannibalismo?!

Colpevole o meno, Hollywood sembra aver già deciso... La presunzione di non colpevolezza è un principio giuridico secondo il quale un imputato è considerato non colpevole sino a che non sia provato il ...

A lei che differenza fa saperlo? La risposta data da un medico di terapia intensiva nel reparto in cui era ricoverato da tempo il padre di ...Colpevole o meno, Hollywood sembra aver già deciso... La presunzione di non colpevolezza è un principio giuridico secondo il quale un imputato è considerato non colpevole sino a che non sia provato il ...