“No alla settimana di 6 giorni”: i docenti del Majorana di Roma chiedono autonomia per il ritorno a scuola (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo mesi di lavoro sull'organizzazione dell'orario, sugli ingressi scaglionati e la redistribuzione degli spazi, i docenti non vogliono sentire parlare di portare la settimana scolastica a sei giorni, e in una lettera chiedono "la massima autonomia possibile" nel definire la ripresa delle lezioni in presenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo mesi di lavoro sull'organizzazione dell'orario, sugli ingressi scaglionati e la redistribuzione degli spazi, inon vogliono sentire parlare di portare lascolastica a sei, e in una lettera"la massimapossibile" nel definire la ripresa delle lezioni in presenza. L'articolo .

Agenzia_Ansa : #YouTube sospende il canale #Donald Trump per una settimana per aver postato un video che incita alla violenza. Il… - enricoruggeri : Giro con la mascherina, mi disinfetto, faccio un tampone alla settimana e lo faccio fare a tutti quelli che lavoran… - oss_romano : #14gennaio su #Religio la rubrica #InRete #UnSitoAllaSettimana a cura di @FabioBolzetta, rinnovato il sito del beat… - martyx1D : @tbslxgiulss io faccio 5 ore al giorno per 6 giorni alla settimana???? - orizzontescuola : “No alla settimana di 6 giorni”: i docenti del Majorana di Roma chiedono autonomia per il ritorno a scuola -

Ultime Notizie dalla rete : alla settimana Epidemia, screening nelle scuole superiori: centinaia di test alla settimana LA NAZIONE Canelli e il bilancio di fine mandato: "Chi dice che non abbiamo fatto niente o non vive a Novara o fa il furbo"

"Manca poco alla fine del mandato: per questo voglio rispondere a chi ci accusa di non aver fatto nulla per 5 anni". Inizia così la conferenza stampa del sindaco di Novara Alessandro Canelli: tra qual ...

Agenzie di viaggio in crisi: «Così è impossibile programmare» - Gli aggiornamenti ora per ora

?? AL MESSAGGERO VENETO ABBIAMO ATTIVATO UNA NUOVA NEWSLETTER PER FARE IL PUNTO OGNI SETTIMANA SUL COVID. ISCRIVITI QUI, E' GRATIS Aggiornamento delle 11. Agenzie di viaggio in crisi: "Ristori in rita ...

"Manca poco alla fine del mandato: per questo voglio rispondere a chi ci accusa di non aver fatto nulla per 5 anni". Inizia così la conferenza stampa del sindaco di Novara Alessandro Canelli: tra qual ...?? AL MESSAGGERO VENETO ABBIAMO ATTIVATO UNA NUOVA NEWSLETTER PER FARE IL PUNTO OGNI SETTIMANA SUL COVID. ISCRIVITI QUI, E' GRATIS Aggiornamento delle 11. Agenzie di viaggio in crisi: "Ristori in rita ...