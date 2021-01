Nicole Kidman in pole per il film su Lucille Ball (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nicole Kidman sarebbe a un passo dal concludere la trattativa per portare al cinema l’indimenticabile Lucille Ball. Quest’ultima è stata indubbiamente una delle più grandi protagoniste della televisione statunitense. L’attrice (deceduta il 26 aprile 1989), comica e cantante è diventata una star del piccolo schermo grazie a programmi iconici quali I Love Lucy, The Lucy Show, Here’s Lucy e The Lucy-Desi Comedy Hour (solo per citarne alcuni). Prossimamente partiranno le riprese della pellicola scritta e diretta da Aaron Sorkin per rendere omaggio proprio alla leggendaria artista americana. Per il momento non sono ancora giunte notizie ufficiali sul cast, ma la stampa statunitense è sempre più convinta che Nicole Kidman sia ormai in pole-position per vestire i panni di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 14 gennaio 2021)sarebbe a un passo dal concludere la trattativa per portare al cinema l’indimenticabile. Quest’ultima è stata indubbiamente una delle più grandi protagoniste della televisione statunitense. L’attrice (deceduta il 26 aprile 1989), comica e cantante è diventata una star del piccolo schermo grazie a programmi iconici quali I Love Lucy, The Lucy Show, Here’s Lucy e The Lucy-Desi Comedy Hour (solo per citarne alcuni). Prossimamente partiranno le riprese della pellicola scritta e diretta da Aaron Sorkin per rendere omaggio proprio alla leggendaria artista americana. Per il momento non sono ancora giunte notizie ufficiali sul cast, ma la stampa statunitense è sempre più convinta chesia ormai in-position per vestire i panni di ...

