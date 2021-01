Nicole Kidman dopo The Northman parla di Ethan Hawke (Di giovedì 14 gennaio 2021) Durante un episdio del podcast di Marc Maron, Nicole Kidman ha rilasciato nuove dichiarazioni su The Northman, nuovo film di Robert Eggers parlando del suo ruolo di regina accanto al sovrano Ethan Hawke ha parlato con apprezzamento dell’attore. Cosa ha detto Nicole Kidman? “Ho appena lavorato con Ethan Hawke. Ha interpretato il mio re e ora sono pazza di lui. L’ho sempre considerato un attore grandioso e anche, personalmente, una persona fantastica. E così tanta conoscenza! Un grande artista, un grande attore”. E ancora sulla sua paura per la pandemia Nicole Kidman sulla paura della pandemia mentre girava ha detto “Era una grande sfida, e per un attore le ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 14 gennaio 2021) Durante un episdio del podcast di Marc Maron,ha rilasciato nuove dichiarazioni su The, nuovo film di Robert Eggersndo del suo ruolo di regina accanto al sovranohato con apprezzamento dell’attore. Cosa ha detto? “Ho appena lavorato con. Ha interpretato il mio re e ora sono pazza di lui. L’ho sempre considerato un attore grandioso e anche, personalmente, una persona fantastica. E così tanta conoscenza! Un grande artista, un grande attore”. E ancora sulla sua paura per la pandemiasulla paura della pandemia mentre girava ha detto “Era una grande sfida, e per un attore le ...

