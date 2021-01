Nicolas, la prima foto con la maglia della Reggina (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nicolas nuovo portiere della Reggina: ora è ufficiale, lui da sempre la prima scelta, contratto fino a giugno, accordi totali con l’Udinese. Ecco Nicolas e la prima foto dopo la firma, in compagnia del presidente Gallo: sarà già a disposizione per la sfida di sabato contro il Lecce. foto: Sito Reggina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 gennaio 2021)nuovo portiere: ora è ufficiale, lui da sempre lascelta, contratto fino a giugno, accordi totali con l’Udinese. Eccoe ladopo la firma, in compagnia del presidente Gallo: sarà già a disposizione per la sfida di sabato contro il Lecce.: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

tommibatti00 : @nicolascaceres_ @AscaniTobia Non so Nicolas, non mi pare questo il problema. Sarà una portavoce o la prima che si… - AllevIlGrifone : Valzer di Poggio conquista la prima vittoria del 2021, vincendo in ottimo stile il Prix Hersilie a @vhpofficiel , n… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicolas prima Nicolas, la prima foto con la maglia della Reggina alfredopedulla.com Serie B, alla Reggina arriva un nuovo portiere: è il brasiliano Nicolas

Dopo l'arrivo dell'attaccante Micovschi, la società amaranto annuncia il secondo movimento in ingresso. Il calciatore arriva dall'Udinese ...

Nuovo arrivo in casa Reggina, ecco Nicolas

La Reggina comunica di aver raggiunto un accordo con l'Udinese Calcio per l'acquisizione a titolo definitivo del calciatore Nìcolas David Andrade. Il portiere si lega al club amaranto con un contratto ...

Dopo l'arrivo dell'attaccante Micovschi, la società amaranto annuncia il secondo movimento in ingresso. Il calciatore arriva dall'Udinese ...La Reggina comunica di aver raggiunto un accordo con l'Udinese Calcio per l'acquisizione a titolo definitivo del calciatore Nìcolas David Andrade. Il portiere si lega al club amaranto con un contratto ...