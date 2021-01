Negli Usa 400mila contagi e 10mila morti causa sfratti. In Italia il centrodestra vuole sbloccarli mentre l’edilizia accessibile resta al palo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Per Giorgio Spaziani testa, presidente di Confedilizia, il blocco degli sfratti non è altro che una norma “salva-ladri”. Il numero uno della storica associazione dei proprietari immobiliari vicina ad alcuni parlamentari di centrodestra, che da mesi si batte per riattivare le esecuzioni degli sfratti e rilasci coatti degli immobili, lo ha scritto su Twitter in vista del voto parlamentare sul decreto Milleproroghe che ha prorogato lo stop di sei mesi. Eppure quella decisione “è una misura di tutela della salute pubblica che ha un diretto collegamento con la pandemia”, dice al fattoquotidiano.it Massimo Pasquini, segretario nazionale dell’Unione Inquilini. Perché è un fatto che chi vive in una situazione di precarietà abitativa, perché per esempio non può più pagare l’affitto dopo aver perso il lavoro, vive anche una condizione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Per Giorgio Spaziani testa, presidente di Confedilizia, il blocco deglinon è altro che una norma “salva-ladri”. Il numero uno della storica associazione dei proprietari immobiliari vicina ad alcuni parlamentari di, che da mesi si batte per riattivare le esecuzioni deglie rilasci coatti degli immobili, lo ha scritto su Twitter in vista del voto parlamentare sul decreto Milleproroghe che ha prorogato lo stop di sei mesi. Eppure quella decisione “è una misura di tutela della salute pubblica che ha un diretto collegamento con la pandemia”, dice al fattoquotidiano.it Massimo Pasquini, segretario nazionale dell’Unione Inquilini. Perché è un fatto che chi vive in una situazione di precarietà abitativa, perché per esempio non può più pagare l’affitto dopo aver perso il lavoro, vive anche una condizione di ...

