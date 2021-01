Negazionista del Covid si intrufola in alcuni ospedali e filma le corsie vuote: “Il governo sta mentendo”. Multata per aver violato il lockdown (Di giovedì 14 gennaio 2021) filma le corsie vuote di alcuni ospedali inglesi, per corroborare la tesi che i pazienti di Covid19 non esistono, e viene Multata di 200 sterline. Hannah Dean è una 30enne di Portsmouth che alcuni giorni fa, spacciandosi per una giornalista, si è addentrata tra le corsie di diversi ospedali: il Queen Alexandra Hospital di Portsmouth, il Southampton General Hospital, l’ospedale Princess Royal University vicino a Bromley nel Kent e il St Richard’s Hospital di Chichester nel West Sussex. Il risultato del suo agire è stato quello di immagini di corsie su corsie vuote. Foto e video che ha pubblicato sui suoi social affermando che “è dura capirlo, ma il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021)lediinglesi, per corroborare la tesi che i pazienti di19 non esistono, e vienedi 200 sterline. Hannah Dean è una 30enne di Portsmouth chegiorni fa, spacciandosi per una giornalista, si è addentrata tra ledi diversi: il Queen Alexandra Hospital di Portsmouth, il Southampton General Hospital, l’ospedale Princess Royal University vicino a Bromley nel Kent e il St Richard’s Hospital di Chichester nel West Sussex. Il risultato del suo agire è stato quello di immagini disu. Foto e video che ha pubblicato sui suoi social affermando che “è dura capirlo, ma il ...

