NBA 2021 | i risultati della notte 14 gennaio | Lillard scrive 40 | tripla doppia di Antetokounmpo Dallas | Porzingis torna con vittoria

Al netto delle tre partite rinviate, sono sette quelle che si sono giocate stanotte in NBA. Il tutto mentre arriva la notizia che altri due incontri, nella notte tra venerdì e sabato in Italia, sono stati rimandati, quelli tra Detroit Pistons e Washington Wizards e tra Phoenix Suns e Golden State Warriors. Nella notte dell'annuncio della trade che, a giorni, porterà James Harden in bianconero, i Brooklyn Nets battono i New York Knicks per 109-116 con 26 punti di Kyrie Irving, sette uomini in doppia cifra e la doppia doppia di Bruce Brown da 15 e 14 rimbalzi. Dall'altra parte non bastano i 30 di Julius Randle e i 20 di RJ Barrett. Vincono anche i Memphis Grizzlies, che sfruttano i 24 e 16 rimbalzi di Jonas Valanciunas per superare 107-118 i Minnesota Timberwolves (28 ...

