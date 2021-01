Napoli, Tribunale convalida arresto del giovane che ha accoltellato l’ex in piazza Plebiscito (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Tribunale dei Minorenni di Napoli ha convalidato l’arresto del giovane di 17 anni che il 12 gennaio, in piazza del Plebiscito, ha accoltellato alla gola la sua ex fidanzata perché non accettava la fine della loro relazione. La giovane era stata contattata dal suo coetaneo che le aveva chiesto un incontro per tentare una riappacificazione, ma la discussione è sfociata in litigio. La ragazza voleva tornare a casa ma lui l’ha abbracciata e prima l’ha colpita con un coltello all’altezza del collo e poi è fuggito. La ragazzina è riuscita a scappare e chiedere aiuto ai carabinieri presenti in piazza. I militari hanno prestato una prima assistenza alla ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ildei Minorenni dihato l’deldi 17 anni che il 12 gennaio, indel, haalla gola la sua ex fidanzata perché non accettava la fine della loro relazione. Laera stata contattata dal suo coetaneo che le aveva chiesto un incontro per tentare una riappacificazione, ma la discussione è sfociata in litigio. La ragazza voleva tornare a casa ma lui l’ha abbracciata e prima l’ha colpita con un coltello all’altezza del collo e poi è fuggito. La ragazzina è riuscita a scappare e chiedere aiuto ai carabinieri presenti in. I militari hanno prestato una prima assistenza alla ...

