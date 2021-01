Napoli, ripresa scuole superiori: probabile presenza della Protezione Civile (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi Stefano Colasurdo Napoli – Durante la giornata di oggi si è riunito il tavolo di monitoraggio predisposto dal prefetto Marco Valentini in vista della ripresa della didattica in presenza delle scuole superiori. La riunione si è tenuta per verificare gli impegni assunti dai dirigenti scolastici sugli orari di ingresso; sull’ adeguamento delle linee critiche di trasporto pubblico e i servizi aggiuntivi. Possibile anche la presenza dei volontari della Protezione Civile all’interno delle strutture per far rispettare le norme anti Covid. Le scuole superiori dovrebbero quindi riaprire il giorno 25 gennaio. Nel corso di questi mesi però ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi Stefano Colasurdo– Durante la giornata di oggi si è riunito il tavolo di monitoraggio predisposto dal prefetto Marco Valentini in vistadidattica indelle. La riunione si è tenuta per verificare gli impegni assunti dai dirigenti scolastici sugli orari di ingresso; sull’ adeguamento delle linee critiche di trasporto pubblico e i servizi aggiuntivi. Possibile anche ladei volontariall’interno delle strutture per far rispettare le norme anti Covid. Ledovrebbero quindi riaprire il giorno 25 gennaio. Nel corso di questi mesi però ...

79_Alessio : RT @LuceverdeRoma: ?? #treni - Linea Roma - Napoli via Cassino TRAFFICO SOSPESO per un guasto a un treno di altra Impresa ferroviaria In c… - LuceverdeRoma : ?? #treni - Linea Roma - Napoli via Cassino TRAFFICO SOSPESO per un guasto a un treno di altra Impresa ferroviaria… - infoitsport : EFC | Oggi la ripresa dei lavori…A Napoli un super Empoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, domani la ripresa - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, domani la ripresa -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ripresa PREFETTURA NAPOLI. TAVOLO PER LA RIPRESA ATTIVITA' SCOLASTICA IN PRESENZA TeleIschia Napoli, ripresa scuole superiori: probabile presenza della Protezione Civile

Napoli, le scuole superiori riapriranno il 25 gennaio: probabile la presenza dei volontari della Protezione Civile per una maggiore sicurezza ...

Pirlo spera in Cuadrado e Alex Sandro, Conte con Hakimi-Young. Roma, Pedro in panchina

Milan a Cagliari con Ibra di nuovo titolare, nella Juve rientra Chiesa e si spera nei tamponi dei due esterni. Fiorentina, dubbio Ribery ...

Napoli, le scuole superiori riapriranno il 25 gennaio: probabile la presenza dei volontari della Protezione Civile per una maggiore sicurezza ...Milan a Cagliari con Ibra di nuovo titolare, nella Juve rientra Chiesa e si spera nei tamponi dei due esterni. Fiorentina, dubbio Ribery ...