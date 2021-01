Napoli, “lunghe code per le vaccinazioni? In fila anche persone che non ne avevano diritto. Ne abbiamo respinte 100-200 al giorno” – Video (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alla Mostra D’Oltremare di Napoli riparte la campagna vaccinale dedicata agli operatori sanitari. Nei giorni scorsi era emerso un dato che aveva fatto molto discutere e che vedeva la Campania in testa tra le regioni italiane per numero di vaccinati. Anzi, addirittura erano risultate vaccinate più persone rispetto alle dosi pervenute (il 101,7%). Questo perché le farmacie ospedaliere campane sono state le prime a riuscire a ottenere sei dosi di vaccino per ogni fiala distribuita dal ministero della Salute (inizialmente erano 5 le dosi ottenute con una sola fiala di vaccino Pfizer). “E’ un procedimento molto delicato, ci vuole molta dimestichezza – spiega Claudia Perretti, farmacista ospedaliera – appena l’agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera all’estrazione della sesta dose ci siamo messi subito a lavoro, anche perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alla Mostra D’Oltremare diriparte la campagna vaccinale dedicata agli operatori sanitari. Nei giorni scorsi era emerso un dato che aveva fatto molto discutere e che vedeva la Campania in testa tra le regioni italiane per numero di vaccinati. Anzi, addirittura erano risultate vaccinate piùrispetto alle dosi pervenute (il 101,7%). Questo perché le farmacie ospedaliere campane sono state le prime a riuscire a ottenere sei dosi di vaccino per ogni fiala distribuita dal ministero della Salute (inizialmente erano 5 le dosi ottenute con una sola fiala di vaccino Pfizer). “E’ un procedimento molto delicato, ci vuole molta dimestichezza – spiega Claudia Perretti, farmacista ospedaliera – appena l’agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera all’estrazione della sesta dose ci siamo messi subito a lavoro,perché ...

