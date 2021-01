Napoli | le accuse di Marchetti Sky | “Giuntoli mente | già deciso il futuro di Lobotka e Llorente”

(Di giovedì 14 gennaio 2021) I rumor di mercato che aleggiano dalle parti di Castel Volturno si rincorrono con forsennata velocità e non risparmiano proprio nessuno. Ilè pronto a sfruttare a pieno tutte le occasioni che si presenteranno in questa sessione invernale di trasferimenti ma prima dovrà fare ordine suldi alcuni suoi tesserati. E’ il caso di L'articolo

Silvanaiannak : Mai tra i sostenitori di Napoli e Juve ho letto uno scambio di accuse così, mai nemmeno tra nordisti e sudisti. #crisidigoverno - albertovella10 : @pietromichi @marcocaputo78 @JosephDifranc20 @capuanogio E tu guarda il profilo dei più seguiti tifosi e giornalist… - albertovella10 : @Elisa85908125 @capuanogio io sono d'accordo con lei, se ci sono le condizioni è giusto giocare senza ulteriori rin… - ImpieriFilippo : RT @_DAGOSPIA_: GATTUSO SPACCANAPOLI – PERCHE’ SI E’ ROTTO L’AMORE TRA RINGHIO E NAPOLI - antoniogrampon1 : RT @_DAGOSPIA_: GATTUSO SPACCANAPOLI – PERCHE’ SI E’ ROTTO L’AMORE TRA RINGHIO E NAPOLI -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli accuse

I rumor di mercato che aleggiano dalle parti di Castel Volturno si rincorrono con forsennata velocità e non risparmiano proprio nessuno. Il Napoli è ...Sono state pubblicate le immagini di quello che si configura come un tentato omicidio avvenuto a Milano nella notte di Capodanno per cui un uomo è stato arrestato.