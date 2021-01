Napoli e provincia, operazioni contro il traffico di droga: nove arresti (I NOMI) (Di giovedì 14 gennaio 2021) Cronaca di Napoli: i Carabinieri del comando provinciale hanno arrestato nove persone in due giorni nell’ambito di operazioni contro il traffico di droga. Tutti i dettagli. Continua senza sosta l’attività dei Carabinieri del Comando provinciale di Napoli nel contrasto al traffico di droga. In due giorni sono state arrestate nove persone, in città e in Leggi su 2anews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Cronaca di: i Carabinieri del comandole hanno arrestatopersone in due giorni nell’ambito diildi. Tutti i dettagli. Continua senza sosta l’attività dei Carabinieri del Comandole dinel contrasto aldi. In due giorni sono state arrestatepersone, in città e in

NAPOLI – Continua senza sosta l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nel contrasto al traffico di stupefacenti. In due giorni sono state arrestate 9 persone, in città e in provin ...

Operazioni anti-droga: 8 arresti

NAPOLI E PROVINCIA: A Napoli, nel quartiere Scampia i militari del nucleo radiomobile partenopeo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Paolo Agliata, 46enne di Calvizzano già noto ...

