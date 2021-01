Napoli, due narcos arrestati a Capodichino: nelle valigie 11 chili di droga da 2 milioni di euro (Di giovedì 14 gennaio 2021) In manette due narcotrafficanti sbarcati a Capodichino da Parigi. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha tratto in arresto due cittadini di origine africana che trasportavano complessivamente 11,300 kg di droga occultati all’interno dei bagagli da stiva. Napoli, arrivano a Capodichino con 11 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 14 gennaio 2021) In manette due narcotrafficanti sbarcati ada Parigi. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha tratto in arresto due cittadini di origine africana che trasportavano complessivamente 11,300 kg dioccultati all’interno dei bagagli da stiva., arrivano acon 11 L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

pisto_gol : Nap-Emp 3:2 Il Napoli si fa rimontare due volte dall’Empoli: ai gol di Di Lorenzo e Lozano risponde per due volte B… - capuanogio : Giudici, Asl e #Napoli: la lezione di #MilanJuve e la vittoria dello sport. Con due contagiati si gioca se si rispe… - forumJuventus : CT: 'Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt. Il covid non dà tregua alla Juve. Si spera di avere a disposizione i primi du… - fulviasmart : RT @paradisoa1: Vivere a Napoli è come vivere in due o tre secoli diversi contemporaneamente. - Ettore572 : RT @AdmGov: I funzionari #ADM in collaborazione col comando provinciale @GdF di Napoli, presso l’aeroporto Capodichino, hanno tratto in arr… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli due L’Amica Geniale 3 si gira sul Lungomare di Napoli: due giorni di riprese nella zona degli chalet Fanpage.it Sale bingo dei clan, suicida scagionato: la Dda aveva chiesto le assoluzioni

Una sorta di proscioglimento post mortem, al termine di un procedimento penale iniziato nel 2013 - anno della retata - e concluso con un sentenza di primo grado, emessa solo due giorni fa, che manda..

Il Mattino: “Quote sospette su Salernitana-Pordenone”

“Quote sospette, doppia indagine. Salernitana – Pordenone, fascicolo della Procura Federale e anche la magistratura ordinaria è pronta a intervenire”. L’avvocato Gentile: “I due organi sono in dialogo ...

Una sorta di proscioglimento post mortem, al termine di un procedimento penale iniziato nel 2013 - anno della retata - e concluso con un sentenza di primo grado, emessa solo due giorni fa, che manda..“Quote sospette, doppia indagine. Salernitana – Pordenone, fascicolo della Procura Federale e anche la magistratura ordinaria è pronta a intervenire”. L’avvocato Gentile: “I due organi sono in dialogo ...