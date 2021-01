Napoli, al via i lavori di messa in sicurezza del Castel dell’Ovo dopo i danni della mareggiata (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza a Castel dell’Ovo, dopo che la pavimentazione in pietra lavica della parte esterna è stata gravemente danneggiata a causa della mareggiata del 28 dicembre. I lavori, che si prevede durino una settimana circa, saranno svolti dalla Napoli Servizi, società partecipata del Comune di Napoli. Previsto per domani un sopralluogo tecnico per la verifica dei danni alle sale interne. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono iniziati idiinche la pavimentazione in pietra lavicaparte esterna è stata gravemente danneggiata a causadel 28 dicembre. I, che si prevede durino una settimana circa, saranno svolti dallaServizi, società partecipata del Comune di. Previsto per domani un sopralluogo tecnico per la verifica deialle sale interne. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza a Castel dell'Ovo, dopo che la pavimentazione della parte esterna è stata danneggiata dalla mareggiata ...