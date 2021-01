Napoli | ai domiciliari il medico accusato di lucrare su malati di tumore

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Arrestiper Raffaele Tortoriello, dirigentedell’Istituto Nazionale Tumori diche, secondo gli inquirenti, lucrava suidi cancro. Non solo, Tortoriello, secondo l’accusa, ha cercato di inquinare le prove a suo carico per episodi di concussione e malasanità, e per questo il gip diha deciso l’aggravamento della prima misura cautelare comminata, ovverosia l’interdizione della professione medica. Questa mattina quindi, i carabinieri, insieme con gli agenti del commissariato di-Arenella, hanno dato esecuzione all’ordinanza cautelare. Ildi concussione ai danni di alcune pazienti affette da neoplasie al seno. Stando alla tesi ...

mattinodinapoli : Napoli, medico del Pascale lucrava sui malati di cancro: va agli arresti domiciliari - larampait : 'Lucrava' su #malati di #tumore a #Napoli, #medico del #Pascale ai #domiciliari - Rodica17957578 : RT @soniabetz1: I carabinieri hanno arrestato e sottoposto ai domiciliari Antonio Carannante, assessore comunale di Procida (Napoli)…………….… - Marotta14Mauro : RT @soniabetz1: I carabinieri hanno arrestato e sottoposto ai domiciliari Antonio Carannante, assessore comunale di Procida (Napoli)…………….… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli domiciliari

Agenzia ANSA

Continua senza sosta l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nel contrasto al traffico di stupefacenti. In due giorni sono state arrestate 9 persone, in città e in provincia ...TORRE ANNUNZIATA – In data odierna i Carabinieri della Stazione di Boscoreale, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari, emessa dal G.LP. del Tribunal ...