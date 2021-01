Musei aperti in zona gialla? Risponde il Ministro Franceschini col nuovo DPCM

Leggi su chedonna

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Ildella Cultura Darioha messo in chiaro alcune cose e sembra proprio che suisi stia raggiungendo l’accordo. Che ci sia bisogno ancora di misure restrittive è notizia ormai diffusa e risaputa. Purtroppo con la curva dei contagi che non accenna a diminuire in modo significativamente importante bisogna ancora darci delle L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it