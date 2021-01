Muriel parla per la prima volta del caso Gomez

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Luis, attaccante dell’Atalanta,dele racconta il suo punto di vista: le parole del centravanti colombiano Luiscontinua a segnare, per lui non è cambiato nulla, ma l’Atalanta senza, il suo (ex) capitano, il suo riferimento non è più la stessa. L’attaccante colombiano si racconta edelQuesto articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Notiziedi_it : Atalanta, parla Muriel: “Auguro il meglio al Papu, la Coppa Italia un obiettivo” - Nunzio03133979 : @gianmancho1 Non se ne parla magari ci danno Muriel - latermodiferrar : @Elvin_JFC Invece parla del possibile scambio di prestiti Muriel kuluseski -

Ultime Notizie dalla rete : Muriel parla

90min

Luis Muriel in una lunga intervista a ‘L’Eco di Bergamo’ ha parlato anche del futuro del Papu Gomez, separato in casa dopo la lite con Gasperini e in attesa di sistemazione. “Si sente la sua mancanza, ...“Il Papu per noi è un grande amico prima ancora che compagno di squadra – ha aggiunto il colombiano - Non ho parlato con lui della situazione e non so a che punto sia: di certo, lui si sta allenando p ...