Muore volontario della Croce Rossa (Di giovedì 14 gennaio 2021) LIVORNO - La Croce Rossa piange Vincenzo Tomei, ex infermiere da anni volontario nel Comitato di Livorno. Aveva 68 anni. "Con profondo dolore - si legge sulla pagina Facebook dell'organizzazione- ... Leggi su gazzettadilivorno (Di giovedì 14 gennaio 2021) LIVORNO - Lapiange Vincenzo Tomei, ex infermiere da anninel Comitato di Livorno. Aveva 68 anni. "Con profondo dolore - si legge sulla pagina Facebook dell'organizzazione- ...

reteversilia : Volontario livornese della Croce rossa muore a 68 anni - TirrenoLivorno : Lutto nel mondo del volontariato - newsbiella : Muore a Biella Pier Renzo Ianno: è stato volontario dell'Ospedale per quasi 40 anni - CryAntonino : RT @emergency_live: COVID-19, muore Volontario della Croce Rossa di Riva Trigoso: grande dolore per Pietro Lacamera @CriLiguria @crocerossa… - CryAntonino : COVID-19, muore Volontario della @crocerossa di Riva Trigoso: grande dolore per Pietro Lacamera -

Ultime Notizie dalla rete : Muore volontario Volontario livornese della Croce rossa muore a 68 anni Il Tirreno Volontario livornese della Croce rossa muore a 68 anni

Livorno: Vincenzo Tomei ha operato nel servizio 118 e nei trasporti sanitari. Il cordoglio dei soccorritori del comitato di via Lamarmora ...

Valanga in Valle Imagna: muore un operatore del 118

È morto in ospedale a Bergamo alcune ore dopo il recupero Claudio Rossi, bergamasco di Bonate Sopra di 42 anni, travolto mercoledì mattina da una valanga tra ...

Livorno: Vincenzo Tomei ha operato nel servizio 118 e nei trasporti sanitari. Il cordoglio dei soccorritori del comitato di via Lamarmora ...È morto in ospedale a Bergamo alcune ore dopo il recupero Claudio Rossi, bergamasco di Bonate Sopra di 42 anni, travolto mercoledì mattina da una valanga tra ...