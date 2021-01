MSI al CES 2021 con i nuovi ultraveloci SSD NVMe con velocità di lettura di 7000 MB s

(Di giovedì 14 gennaio 2021) MSI ha presentato una nuova linea di SSDvelocissimi nel corso del CES, il che rende chiaro come la compagnia stia puntando sul mercato delle unità a stato solido. La società taiwanese introdurrà sul mercato i suoiSSD nel prossimo futuro, ma al momento non è stata comunicata una data di lancio specifica o informazioni sui prezzi. ISSD di MSI saranno lanciati con dimensioni fino a 4TB condidiMB/s edi scrittura di 6900 MB/s. Leggi altro...

MSI ha annunciato diversi prodotti nel corso dell'evento Tech for the Future al CES 2021. Tra questi spiccano i suoi primi SSD per il mondo gaming e la serie di schede video Sea Hawk basate sul proget ...MSI ha annunciato di voler per la prima volta nella sua storia entrare nel mondo dei dispositivi di archiviazione.