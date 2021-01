Movimento Disabili, il coordinatore della Campania illustra il suo programma (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl coordinatore Regione Campania del Mid Movimento Italiano Disabili, Giovanni Esposito, ha annunciato i punti di programma da attuare in favore di tutti i diversamente abili campani nel nuovo anno: “Livelli uniformi su tutto il territorio di assistenza socio-economica che permettano l’autodeterminazione della propria vita; provvedimenti urgenti per le persone con Disabilità in difficoltà alloggiativa ; aggiornamento del livelli essenziali del Nomenclatore tariffario degli ausili e protesi; riconoscimento, tutela e sostegno della figura dell’assistente familiare ; immediata adozione dei PEBA da parte di tutti i comuni d’italia; completa accessibilità tramite web a tutti i servizi della P.A. ed adozione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIlRegionedel MidItaliano, Giovanni Esposito, ha annunciato i punti dida attuare in favore di tutti i diversamente abili campani nel nuovo anno: “Livelli uniformi su tutto il territorio di assistenza socio-economica che permettano l’autodeterminazionepropria vita; provvedimenti urgenti per le persone contà in difficoltà alloggiativa ; aggiornamento del livelli essenziali del Nomenclatore tariffario degli ausili e protesi; riconoscimento, tutela e sostegnofigura dell’assistente familiare ; immediata adozione dei PEBA da parte di tutti i comuni d’italia; completa accessibilità tramite web a tutti i serviziP.A. ed adozione ...

