Morto nel Casertano mentre lavorava con il trattore, era un carabiniere libero dal servizio (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMondragone (Ce) – Era un carabiniere libero dal servizio, contadino nel tempo libero, il 55enne Rocco Palmieri, deceduto ieri dopo essere rimasto incastrato nella fresa del trattore sul suo fondo agricolo di Mondragone (Caserta). I vigili del fuoco di Caserta hanno tentato in tutti i modi di salvarlo, ma la stretta mortale agli arti inferiori gli è stata fatale. Palmieri lavorava a Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMondragone (Ce) – Era undal, contadino nel tempo, il 55enne Rocco Palmieri, deceduto ieri dopo essere rimasto incastrato nella fresa delsul suo fondo agricolo di Mondragone (Caserta). I vigili del fuoco di Caserta hanno tentato in tutti i modi di salvarlo, ma la stretta mortale agli arti inferiori gli è stata fatale. Palmieria Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

