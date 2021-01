Monza, Balotelli: “Basta gossip su di me, sostenete e tifate la squadra” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Quindi così sarei in prigione? Ahah. Ragazzi lasciatemi recuperare in pace che il mio obiettivo è il Monza tornare e dare il meglio per questa squadra! Basta gossip stupidi e associamenti inesistenti! Piuttosto sostenete e tifate l‘Ac Monza che questo obiettivo stagionale è sicuramente più importante e interessante di una fake news dei gossip! Buona giornata e spero che sia stato chiaro”. Così il neo attaccante del Monza, Mario Balotelli, in una stories su Instagram torna a parlare di se, sottolineando che i gossip non gli interessano e che pensa solo al Monza. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Quindi così sarei in prigione? Ahah. Ragazzi lasciatemi recuperare in pace che il mio obiettivo è iltornare e dare il meglio per questastupidi e associamenti inesistenti! Piuttostol‘Acche questo obiettivo stagionale è sicuramente più importante e interessante di una fake news dei! Buona giornata e spero che sia stato chiaro”. Così il neo attaccante del, Mario, in una stories su Instagram torna a parlare di se, sottolineando che inon gli interessano e che pensa solo al. SportFace.

