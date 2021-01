Miranchuk, Muriel e Sutalo stendono il Cagliari (3-1). L’Atalanta è ai quarti di Coppa Italia (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’Atalanta batte 3-1 il Cagliari ed è ai quarti di finale di Coppa Italia dove se la vedrà con la vincente di Lazio-Parma, sfida che si terrà la settimana prossima. I nerazzurri sbloccano la gara nel finale di primo tempo, Miranchuk insacca col sinistro al 43? su assist di Muriel. Nella ripresa i sardi trovano presto il gol del pari, al 55? una conclusione di Sottil supera Sportiello, l’attaccante del Cagliari ha galoppato per tutta la fascia sinistra e sfruttato a dovere un’insufficiente copertura difensiva da parte di Sutalo. Passano circa cinque minuti e Luis Muriel riporta in vantaggio la Dea, al 64? Sutalo sigla il 3-1 che chiude la partita e si fa perdonare l’errore precedente. L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 gennaio 2021)batte 3-1 iled è aidi finale didove se la vedrà con la vincente di Lazio-Parma, sfida che si terrà la settimana prossima. I nerazzurri sbloccano la gara nel finale di primo tempo,insacca col sinistro al 43? su assist di. Nella ripresa i sardi trovano presto il gol del pari, al 55? una conclusione di Sottil supera Sportiello, l’attaccante delha galoppato per tutta la fascia sinistra e sfruttato a dovere un’insufficiente copertura difensiva da parte di. Passano circa cinque minuti e Luisriporta in vantaggio la Dea, al 64?sigla il 3-1 che chiude la partita e si fa perdonare l’errore precedente. L'articolo ...

