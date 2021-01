Miranchuk, Muriel e Sutalo: l’Atalanta supera il Cagliari e vola ai quarti di finale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Inizia nel migliore dei modi la Coppa Italia dell’Atalanta, che al Gewiss Stadium supera agilmente il Cagliari e si qualifica per i quarti di finale. Di Miranchuk, Muriel e Sutalo i gol che hanno piegato i sardi, che a inizio ripresa hanno anche trovato il pareggio dopo un rimo tempo passato a difendersi dalle mille iniziative degli uomini di Gasperini. Nel prossimo turno l’Atalanta affronterà la vincente di Lazio-Parma. A breve il servizio completo L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Inizia nel migliore dei modi la Coppa Italia del, che al Gewiss Stadiumagilmente ile si qualifica per idi. Dii gol che hanno piegato i sardi, che a inizio ripresa hanno anche trovato il pareggio dopo un rimo tempo passato a difendersi dalle mille iniziative degli uomini di Gasperini. Nel prossimo turnoaffronterà la vincente di Lazio-Parma. A breve il servizio completo L'articolo BergamoNews.

