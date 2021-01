Milik saluta Napoli | il Marsiglia aumenta l’offerta | i dettagli

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Fumata bianca in vista per l’ormai ex attaccante delArek. Il polacco sarebbe pronto ad accettaredel, pronto a investire pur di aggiudicarsene il cartellino. Potrebbe essere giunta ad una soluzione questa telenovela che ha riempito l’estate dei napoletani e anche l’autunno e parte dell’inverno, dividendo i tifosi azzurri. Come riportato da Sky Sport “Al momento, ilha offerto 8 milioni di euro più 1 di bonus legato alla qualificazione in Champions League. Il, invece, chiede 15 milioni tra parte fissa e bonus, più il 25% della futura rivendita. Una pretesa giudicata troppo alta dai francesi, ma il dialogo comunque prosegue, nella speranza di raggiungere presto un punto ...

sacredxyz : @SpudFNVPN Milik ci saluta ora i giugno - sacredxyz : @SpudFNVPN Milik ci saluta ora o a giugno?? -

Ultime Notizie dalla rete : Milik saluta

Il Mattino

CAGLIARI. Per ora Frabotta non si muove dalla Juventus. Il difensore, in procinto di trasferirsi in prestito al Cagliari fino al termine della stagione, resta a Torino in attesa delle decisioni ...Non a caso la sua fanta-media è del 5.86, decisamente bassa per renderlo appetibile. I numeri di Lirola al Fantacalcio. In questo inizio di campionato Lirola è sceso in campo in 12 occasioni, collezio ...